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Бразилец больше 20 лет прожил в песчаном замке
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    Бразилец больше 20 лет прожил в песчаном замке

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    Бразилец больше 20 лет прожил в песчаном замке

    Рио-де-Жанейро, 8 мая. Бразилец Марцио Матолиас в течение 22 лет живет в песчаном замке, который построил сам. Об этом сообщает издание Quartz. 

    По информации ресурса, мужчина был бездомным, но интересовался созданием песчаных фигур и смог построить себе целый дворец.

    «Я не плачу за коммунальные услуги и аренду, мне хорошо. Песок удерживают жару, иногда по ночам я не могу оставаться здесь и ночую у друга», — передает слова мужчины «Газета Кемерова».

    Отмечается, что в одном из помещений замка из песка расположена библиотека и книжный магазин, на доход от которого и живет житель Рио, пишет АиФ

    На данный момент размер средней месячной арендной платы в Рио-де-Жанейро превышает размер средней зарплаты практически в два раза.

    Автор: Дана Балан
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