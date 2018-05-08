Бразилец больше 20 лет прожил в песчаном замке

Рио-де-Жанейро, 8 мая. Бразилец Марцио Матолиас в течение 22 лет живет в песчаном замке, который построил сам. Об этом сообщает издание Quartz.

It's getting harder and harder to distinguish #satire from real #news. https://t.co/IHWmtd6NWQ — Pete the Cooler (@PetetheCooler) May 3, 2018

По информации ресурса, мужчина был бездомным, но интересовался созданием песчаных фигур и смог построить себе целый дворец.

«Я не плачу за коммунальные услуги и аренду, мне хорошо. Песок удерживают жару, иногда по ночам я не могу оставаться здесь и ночую у друга», — передает слова мужчины «Газета Кемерова».

Отмечается, что в одном из помещений замка из песка расположена библиотека и книжный магазин, на доход от которого и живет житель Рио, пишет АиФ.

На данный момент размер средней месячной арендной платы в Рио-де-Жанейро превышает размер средней зарплаты практически в два раза.