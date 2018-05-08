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Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым ситуацию в Сирии и Донбассе
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    Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым ситуацию в Сирии и Донбассе

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    Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым ситуацию в Сирии и Донбассе

    Берлин, 8 мая. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его российский коллега Сергей Лавров встретятся 10 мая в Москве. Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ, министры обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию в Донбассе и Сирии.

    Согласно приведенной информации, Маас прибудет с официальным визитом в Москву в четверг. Его поездка в российскую столицу приурочена к вступлению в должность.

    «Помимо других встреч, он проведет переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым и обсудит с ним, помимо других тем, ситуацию в Сирии и на востоке Украины, а также германо-российские отношения», — сообщили в МИД ФРГ.

    Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым ситуацию в Сирии и Донбассе

    Напомним, как сообщалось ранее, Лавров заявил, что Россия, Иордания и США продолжат сотрудничество по урегулированию сирийского вооруженного конфликта. 

    Автор: Тимур Румянцев
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