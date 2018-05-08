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Представители Минобороны РФ возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве
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    Представители Минобороны РФ возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве

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    Представители Минобороны РФ возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве

    Москва, 8 мая. В преддверии празднования Дня Победы представители Минобороны РФ возложили цветы и венки к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, сообщает оборонное ведомство.  

    В торжественной церемонии у стен Кремля приняли участие первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, члены коллегии Минобороны РФ, руководящий состав Вооруженных сил и ветераны-фронтовики.

    «Накануне знаменательной даты — 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне — первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов возложил венок к Могиле неизвестного солдата», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

    Заместитель министра обороны России Руслан Цаликов

    Церемония возложения цветов завершилась минутой молчания, которой представители оборонного ведомства почтили память солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

    Напомним, торжественные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая во всех российских городах. Главный парад традиционно состоится на Красной площади в Москве.

    В нем примут участие уникальные образцы российской военной техники. Ранее, как сообщало агентство «Ридус», в рамках репетиции парада над Москвой впервые пролетели истребители пятого поколения Су-57 и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

    Автор: Василий Котов
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