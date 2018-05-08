Представители Минобороны РФ возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве

Москва, 8 мая. В преддверии празднования Дня Победы представители Минобороны РФ возложили цветы и венки к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, сообщает оборонное ведомство.

В торжественной церемонии у стен Кремля приняли участие первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, члены коллегии Минобороны РФ, руководящий состав Вооруженных сил и ветераны-фронтовики.

«Накануне знаменательной даты — 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне — первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов возложил венок к Могиле неизвестного солдата», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Церемония возложения цветов завершилась минутой молчания, которой представители оборонного ведомства почтили память солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

Напомним, торжественные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая во всех российских городах. Главный парад традиционно состоится на Красной площади в Москве.

В нем примут участие уникальные образцы российской военной техники. Ранее, как сообщало агентство «Ридус», в рамках репетиции парада над Москвой впервые пролетели истребители пятого поколения Су-57 и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».