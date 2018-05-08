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Атмосферу 9 мая 1945 года воссоздадут в парках городов России на День Победы
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    Атмосферу 9 мая 1945 года воссоздадут в парках городов России на День Победы

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    Атмосферу 9 мая 1945 года воссоздадут в парках городов России на День Победы

    Москва, 8 мая. Департамент культуры министерства обороны России в День Победы проведет масштабную культурную реконструкцию, в рамках которой в парках крупных российский городов будет воссоздана праздничная атмосфера 9 мая 1945 года.

    Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства. Отмечается, что мероприятия организуют в парках Рязани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Севастополя, Казани, Благовещенска, Санкт-Петербурга, Рыбинска. Зазвучат военные оркестры, пары будут танцевать в военных нарядах 1940-х годов. Будут звучать мелодии 30–40-х годов прошлого века.

    В ведомстве добавили, что для достоверной передачи реалий того времени организаторы проекта опрашивали очевидцев, участвовавших в торжествах 1945 года. Акция называется «В шесть часов вечера после войны».

    Атмосферу 9 мая 1945 года воссоздадут в парках городов России на День Победы

    Автор: Анна Иванова
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