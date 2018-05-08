Атмосферу 9 мая 1945 года воссоздадут в парках городов России на День Победы

Москва, 8 мая. Департамент культуры министерства обороны России в День Победы проведет масштабную культурную реконструкцию, в рамках которой в парках крупных российский городов будет воссоздана праздничная атмосфера 9 мая 1945 года.

Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства. Отмечается, что мероприятия организуют в парках Рязани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Севастополя, Казани, Благовещенска, Санкт-Петербурга, Рыбинска. Зазвучат военные оркестры, пары будут танцевать в военных нарядах 1940-х годов. Будут звучать мелодии 30–40-х годов прошлого века.

В ведомстве добавили, что для достоверной передачи реалий того времени организаторы проекта опрашивали очевидцев, участвовавших в торжествах 1945 года. Акция называется «В шесть часов вечера после войны».