«Сделайте из него шаурму»: в Москве семейная пара подбросила к ресторану больного кота

Москва, 8 мая. Сотрудники ресторана в Москве рассказали о жестокой семейной паре, выкинувшей своего больного кота на улице у заведения с пожеланиями приготовить из животного шаурму.

По словам одного из работников, у кота по кличке Коржик повреждены лапы. Его хозяева заявили, что он им больше не нужен. Они выбросили его у ресторана и начали отгонять от машины. При этом наблюдавшим за их жутким поступком сотрудникам, по его словам, пара посоветовала приготовить шаурму. Об инциденте сообщил в паблике Mash в соцсетях. Работники ресторана связались с зоозащитниками, которые забрали его в приют, где оказывают ему помощь.

Новость о пострадавшем Коржике вызвала настоящую бурю в соцсетях. Пораженные до глубины души пользователи обвинили москвичей в нечеловеческой жестокости. «Зачем такие люди вообще заводят животных? Сколько их, выброшенных, преданных, ненужных больных и старых бродит по улицам, ужас», — возмутилась Лиза Сарафанова.

Кое-кто пожелал, чтобы у этих горе-хозяев «отсохли руки». Некоторые пошли в предложениях дальше. Так, Просто Гражданин предложил сделать из них чучела.

А я в ответ предлагаю сделать из этой пары чучела — Просто Гражданин (@miravingi) May 8, 2018

Чтоб у них руки отсохли ! — Мария Ледда (@0w3WSlMw7CnbPnL) May 8, 2018

Неравнодушных сотрудников ресторана микроблогеры поблагодарили за неравнодушие и участие в судьбе бедного Коржика. "Спасибо за неравнодушие! Поклон Вам! Очень много развелось предателей! Их постигнет участь их кота! И помогут ли им???", - пишет Людмила Бацевичус.