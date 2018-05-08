«Бандера уже на Крещатике»: в Киеве ко Дню Победы откроют выставку националистов

Киев, 8 мая. Накануне 9 мая в Киеве откроют выставку, посвященную украинским националистам. В церемонии примет участие глава Минкультуры Украины Евгений Нищук, сообщил российский политолог Владимир Корнилов в Twitter.

На главной улице Киева — Крещатике появились портреты националиста Степана Бандеры. Корнилов написал, что об этом «радостно сообщил» глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. «Бандера уже на Крещатике», анонсировал соответствующую выставку Вятрович.

Сам Корнилов добавил, что накануне Дня Победы он будет выслушивать от украинских экспертов о том, что в их стране нет культа Бандеры и нет национализма. Напомним, что после раскола ОУН (организация запрещена в России), появилось движение бандеровцев.

В России, Польше и на юго-востоке Украины к личности Бандеры относятся негативно, его обвиняют в радикальном национализме. В остальной части Украины появляется все больше радикально настроенных националистов, пишет Infox.