Самойлова, «Бессмертный полк» и флаги ДНР в Лиссабоне: на Украине раздули скандал перед «Евровидением»

Лиссабон, 8 мая. Юлия Самойлова, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение», приняла участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в столице Португалии. Это стало поводом для украинских СМИ, чтобы раздуть очередной скандал.

Журналистка Ольга Шарий прокомментировала ситуацию, связанную с участием Самойловой в шествии «Бессмертного полка» в Лиссабоне на днях. Отметим, что общественная акция «Бессмертный полк» прошла в Лиссабоне в тот же день, что и открытие песенного конкурса «Евровидение».

Журналистка отметила, что «казалось бы», в этом году конкурс должен был пройти без каких-либо конфликтов, но «не тут-то было».

«Не может так просто «Евровидение» пройти без какого-то скандала», — подчеркнула Шарий.

На своем YouTube-канале журналистка продемонстрировала, как телеканал ТСН показал акцию «Бессмертный полк» в Португалии. Зрителям было сказано, что именно российская делегация привезла акцию «Бессмертный полк» в Лиссабон. Шарий подчеркнула, что российская делегация не привозила «Бессмертный полк» в португальскую столицу. Она отметила, что такие акции проходят в нескольких европейских городах, в том числе в Мадриде, британских городах. Шарий рассказала, что 6 мая выбрали в качестве дня для проведения акции, так как это выходной, а 9 мая, когда пройдет День Победы, будет рабочим днем, «и никто собираться не будет и не сможет». Она подчеркнула, что так совпало, что 6 мая состоялось открытие «Евровидения».

«Если вы меня спросите, зачем ТСН надо было выдумать, что это именно делегация привезла «Бессмертный полк» в Лиссабон, и вот с флагами ДНР просто прошлась по улицам города, то я вам не отвечу на этот вопрос. Может, им просто нравится разжигать», — подчеркнула журналистка.

Также журналистка показала видеофрагмент, на котором запечатлены несколько украинцев в синих футболках с нецензурной фразой в адрес России. Шарий отметила, что одна из женщин, украинка, участвовавшая в акции «Бессмертный полк», была недовольна действиями своих соотечественников и назвала их провокаторами.

«Им должно быть стыдно за то, что они приходят и, в принципе, занимаются провокациями. В ответ председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха уже опубликовал ее фотографию и ищет ее. «Кто это?» — говорит», — сообщила журналистка.

Она резюмировала, что Португалия не является Украиной, «там не хаос и беззаконие».