Меню
Общество
Эрнст рассказал о новом обновлении состава жюри шоу «Голос»
Политика
Песков оценил новый лимузин Путина из проекта «Кортеж»
Следующая новость
Загрузка...

    Эрнст рассказал о новом обновлении состава жюри шоу «Голос»

    69

    Эрнст рассказал о новом обновлении состава жюри шоу «Голос»

    Москва, 8 мая. Состав жюри шоу «Голос» еще не определен, но решение будет уже скоро, о чем сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

    «Нет. Мы же объявили конкурс, где это будет как рекомендация, и мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют, — сказал он, отвечая на вопрос о том, определен ли уже состав жюри. — Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашиваем».

    «Очень скоро», — ответил Эрнст на вопрос, когда станет известно решение о членах жюри, передает РИА Новости.

    По мнению известного музыканта Леонида Агутина, состав жюри нового сезона проекта «Голос» полностью обновят. При этом артист отметил, что он согласится, если его позовут.

    Музыкальное шоу «Голос» является российской версией популярного американского проекта The Voice. Агутин вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом стал «золотым составом» жюри «Голоса» — они работали вместе на протяжении трех сезонов.


     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.