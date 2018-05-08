Эрнст рассказал о новом обновлении состава жюри шоу «Голос»

Москва, 8 мая. Состав жюри шоу «Голос» еще не определен, но решение будет уже скоро, о чем сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Нет. Мы же объявили конкурс, где это будет как рекомендация, и мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют, — сказал он, отвечая на вопрос о том, определен ли уже состав жюри. — Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашиваем». «Очень скоро», — ответил Эрнст на вопрос, когда станет известно решение о членах жюри, передает РИА Новости.

По мнению известного музыканта Леонида Агутина, состав жюри нового сезона проекта «Голос» полностью обновят. При этом артист отметил, что он согласится, если его позовут.

Музыкальное шоу «Голос» является российской версией популярного американского проекта The Voice. Агутин вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом стал «золотым составом» жюри «Голоса» — они работали вместе на протяжении трех сезонов.



