Не наладится и не успокоится: Пушков рассказал, чем Россия ответит на враждебность Запада в новый срок Путина

Москва, 8 мая. Запад после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина не изменит политику в отношении Москвы, а российская сторона будет отвечать на враждебность внутренним развитием. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Российский сенатор подчеркнул, что при Путине произошла «большая консолидация страны», которая чувствовалась в ходе инаугурации 7 мая.

«Дело не в том, что нет альтернативной политической фигуры — нет альтернативного настроения. Почему это важно? Потому что мы проходим через очень сложный этап», — заявил Пушков в эфире телеканала «Россия 1».

Главным моментом выступления российского лидера после принесения присяги стал упор на внутреннее развитие государства. Путин заявил о надежном обеспечении безопасности РФ, однако не упомянул про улучшение отношений с Западом, напомнил Пушков, отметив, что на это обратили внимание западные СМИ.

Парламентарий подчеркнул, что западные журналисты правильно заметили, поскольку «перспективы России на сегодняшний день зависят от внутреннего развития, мобилизации внутренних ресурсов и их плодотворного использования».

Российский сенатор уверен, что Россию на международной арене ждет «период длительного и сложного маневрирования».

«Мы не должны считать, что в течение года все наладится и успокоится… Не наладится и не успокоится, потому что Запад в нашем росте и самостоятельности увидел для себя большую угрозу. Поэтому будет продолжена та же линия», — считает он.

Напомним, инаугурация президента РФ Владимира Путина прошла в Большом Кремлевском дворце в минувший понедельник, 7 мая.