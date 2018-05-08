Революция сверху: Дмитрий Лекух о «майском указе» Путина и его правительстве

Сразу после инаугурации, без какой-либо предварительной раскачки, переизбранный президент Владимир Путин взорвал две информационных бомбы: одну ожидаемую, другую, признаться, не очень. В принципе, ожидаемым было переназначение премьер-министра Дмитрия Медведева. А вот программный указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период, если и ожидался, то не в такие сроки и не с такой детально прописанной конкретикой.

Несмотря на то, что в медийной среде гораздо активнее обсуждается факт переназначения не самого популярного в мире главы правительства, вторая взорвавшаяся «бомба», хоть и вчерне, но вполне программно и системно описывающая то, над чем это правительство должно работать, безусловно, гораздо важней.

Поэтому с нее и начнем.

Жестко, конкретно…

Итак, президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период. В сущности, это не обычный документ, а обширная и при этом очень четкая программа, определяющая прежде всего цели работы исполнительных органов власти на текущий шестилетний период.

Эти задачи прописаны очень конкретно:

— обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет).

— обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции и снижение в два раза уровня бедности в стране, плюс улучшение жилищных условий не менее чем для пяти миллионов семей ежегодно.

Задачи, как видим, вовсе не простые, но вполне ясные и с легко проверяемым результатом. Не готов к их реализации — не берись.

Более того, если смотреть на происходящее с точки зрения базового учебника бизнес-менеджмента и обозначить эти задачи как «миссию проекта», то дальше описывается «стратегия», реализуя которую, эту «миссию» можно исполнять. Это и ускорение технологического развития Российской Федерации, с увеличением количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа. И вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира. И обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%. И даже обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, с созданием в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

А следом идет довольно подробная детализация, что на нормальном бюрократическом языке называется «к исполнению». Так, правительству «к исполнению» поручается: утвердить до 1 октября 2018 года основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, предусмотрев механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей. И представить в те же сроки программы с т.н. «реперными точками» по отчетности.

По пунктам. Жестко. Конкретно. «Обеспечить!..» И с отчетностью.

Исполнять задачи

И тут мы подходим к главному: почему назначенные и переназначенные персоналии, безусловно, важны и интересны, но вторичны по отношению к программе, описанной в указе президента.

Дело в том, что с момента вступления в силу данного документа, то есть с 7 мая 2018 года, все высшие чиновники правительства перестают быть «политическими фигурами», а становятся банальными функционерами. Перед ними стоят конкретные задачи, которые необходимо решать — и отнюдь не «политическими средствами», не «балансом сил» и прочей возвышенной политической аргументацией. А теми инструментами, которыми располагает государственная исполнительная власть.

То есть, это принципиально иной подход к работе всего государственного механизма в исполнительных структурах власти. Которые больше не могут «определять политику» даже в сфере экономики: их работой становится исполнять поставленные задачи.

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А выработка именно «политической линии» плавно и отныне официально переезжает в «президентский блок» правительства (силовики плюс МИД), столь же закономерно — в парламент, роль которого в новой конструкции резко возрастает, и конечно, в уютные коридоры одного широко известного в стране здания на Старой площади. То есть, туда, где она, сугубо по функционалу, и должна пребывать.

В этой ситуации персоналии правительственных чиновников, безусловно, важны, но исключительно в рамках функционала: справляются они или нет с поставленными перед ними задачами. И вот именно за этой административной «революцией сверху», как и за ее итогами, будет в ближайшие шесть лет особенно интересно наблюдать.