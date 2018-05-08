Меню
Общество
Путин поддержит Медведева на заседании Госдумы
Политика
Путин представит Медведева как кандидата на пост главы кабмина на заседании Госдумы
Следующая новость
Загрузка...

    Путин поддержит Медведева на заседании Госдумы

    57

    Путин поддержит Медведева на заседании Госдумы

    Москва, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин намерен 8 мая посетить Государственную думу, чтобы поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства.

    Владимир Путин приедет в Госдуму, чтобы оказать поддержку Дмитрию Медведеву. Накануне президент представил его в качестве кандидата в премьер-министры. Известно, что на 8 мая запланирована встреча сербским коллегой Александром Вучичем.

    Путин примет Вучича в Кремле. Напомним, что 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента, во время которой российский лидер принес присягу.
     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.