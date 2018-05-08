Путин поддержит Медведева на заседании Госдумы

Москва, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин намерен 8 мая посетить Государственную думу, чтобы поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства.

Владимир Путин приедет в Госдуму, чтобы оказать поддержку Дмитрию Медведеву. Накануне президент представил его в качестве кандидата в премьер-министры. Известно, что на 8 мая запланирована встреча сербским коллегой Александром Вучичем.

Путин примет Вучича в Кремле. Напомним, что 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента, во время которой российский лидер принес присягу.

