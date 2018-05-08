Оппозиционер Пашинян избран на должность премьер-министра Армении

Ереван, 8 мая. Оппозиционер Никол Пашинян избран на должность премьер-министра Армении большинством голосов депутатов. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран на должность главы правительства республики большинством голосов депутатов — за него проголосовали 59 депутатов, 42 выступили против.

Напомним, ранее один руководителей правящей Республиканской партии Армен Ашотян заявил, что партия поддержит оппозиционера Пашиняна исходя главным образом из соображений национальной безопасности и обеспечения спокойствия в стране.

Накануне голосования у Пашиняна был 41 голос в Национальном собрании из необходимых 53.

Глава оппозиционной партии Армении «Гражданский договор» Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» 17 апреля этого года.