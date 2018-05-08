Меню
Весь мир
Оппозиционер Пашинян избран на должность премьер-министра Армении
Общество
СМИ выяснили, кому раньше принадлежал номер на инаугурационном лимузине Путина
Следующая новость
Загрузка...

    Оппозиционер Пашинян избран на должность премьер-министра Армении

    308

    Оппозиционер Пашинян избран на должность премьер-министра Армении

    Ереван, 8 мая. Оппозиционер Никол Пашинян избран на должность премьер-министра Армении большинством голосов депутатов. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран на должность главы правительства республики большинством голосов депутатов — за него проголосовали 59 депутатов, 42 выступили против.

    Напомним, ранее один руководителей правящей Республиканской партии Армен Ашотян заявил, что партия поддержит оппозиционера Пашиняна исходя главным образом из соображений национальной безопасности и обеспечения спокойствия в стране.

    Накануне голосования у Пашиняна был 41 голос в Национальном собрании из необходимых 53. 

    Глава оппозиционной партии Армении «Гражданский договор» Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» 17 апреля этого года.

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко специально для ФАН из Еревана
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.