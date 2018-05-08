Киев, 8 мая. Украинский суд арестовал на два месяца бразильца Рафаэля Лусварги, которого задержали на прошлой неделе в столице страны националисты, обвинив мужчину в якобы «участии в террористической организации».

Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«По ходатайству прокуратуры города Киева гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формирований, взят под стражу на 60 суток без права на залог», — написала она.

Напомним, ранее в 2016 году украинский суд приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне Донецкой народной республики. Впоследствии из-за процессуальных нарушений приговор был отменен, и бразильца освободили.

Как утверждает Лусварги, после отмены приговора он жил в одном из монастырей в Киеве и не поддерживал связи с ополченцами. По словам Лусварги, когда его задержали националисты, он направлялся в посольство Бразилии. Ранее эксперт в разговоре с ФАН отметил, что задержание бразильца на Украине произошло в рамках запугивания населения.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования конфликта в Донбассе были заключены минские соглашения, неоднократно вводились режимы перемирия, однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.