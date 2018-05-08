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Грабитель в Лиссабоне ранил приехавшего освещать «Евровидение» журналиста
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    Грабитель в Лиссабоне ранил приехавшего освещать «Евровидение» журналиста

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    Грабитель в Лиссабоне ранил приехавшего освещать «Евровидение» журналиста

    Лиссабон, 8 мая. В столице Португалии во время ограбления ранили ножом журналиста из Греции, который приехал освещать песенный конкурс «Евровидение», передает телеканал Antenna. 

    Инцидент произошел утром 7 мая. Злоумышленник подошел к журналисту с ножом, нанес удар и ограбил, сообщают местные СМИ. Отмечается, что во время международного конкурса в Лиссабоне усилили меры безопасности, но нападавшему удалось уйти от полиции.

    Сотрудника греческих СМИ госпитализировали, его жизни ничто не угрожает. По данным телеканала Star, у гостя португальской столицы была при себе внушительная сумма денег. Средства предназначались для покупки билетов на полуфинал «Евровидения».

    Автор: Ирина Селезнева
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