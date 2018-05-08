Грабитель в Лиссабоне ранил приехавшего освещать «Евровидение» журналиста

Лиссабон, 8 мая. В столице Португалии во время ограбления ранили ножом журналиста из Греции, который приехал освещать песенный конкурс «Евровидение», передает телеканал Antenna.

Инцидент произошел утром 7 мая. Злоумышленник подошел к журналисту с ножом, нанес удар и ограбил, сообщают местные СМИ. Отмечается, что во время международного конкурса в Лиссабоне усилили меры безопасности, но нападавшему удалось уйти от полиции.

Сотрудника греческих СМИ госпитализировали, его жизни ничто не угрожает. По данным телеканала Star, у гостя португальской столицы была при себе внушительная сумма денег. Средства предназначались для покупки билетов на полуфинал «Евровидения».