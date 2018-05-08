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Суд Херсона отклонил жалобу на арест капитана «Норда»
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    Суд Херсона отклонил жалобу на арест капитана «Норда»

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    Суд Херсона отклонил жалобу на арест капитана «Норда»

    Киев, 8 мая. Жалоба адвокатов капитана задержанного на Украине сейнера «Норд» Владимира Горбенко на решение предыдущей инстанции о его аресте была отклонена по решению апелляционного суда Херсонской области. 

    «Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов по капитану «Норда», — рассказала журналистам пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма, которая входит в состав Генеральной прокуратуры Украины, Татьяна Тихончик, передает ТАСС.

    Крымское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в конце марта. Экипаж судна несколько дней удерживали на борту, команду «Норда» Киев обвинил в том, что она якобы нарушила порядок въезда в Крым. Капитану сейнера Горбенко может грозить до пяти лет лишения свободы за мнимое «нарушение порядка» въезда в Крым. 

    ФСБ Крыма возбудила по факту захвата судна уголовное дело. Российские официальные лица назвали произошедшее пиратством.

    Автор: Тимур Румянцев
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