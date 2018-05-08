Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы

Москва, 8 мая. Бывший тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, который на выходных перенес экстренную операцию после кровоизлияния в мозг, вышел из комы.

В субботу, 5 мая, 76-летний Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Как сообщает Daily Mail, шотландский специалист уже может сидеть и разговаривать.

Фергюсон по-прежнему находится в реанимационном отделении. Врачи дают оптимистический прогноз на его выздоровление, однако отмечают, что процесс реабилитации будет долгим. На данный момент врачи оценивают состояние бывшего тренера команды «Манчестер Юнайтед» как стабильное,

Фергюсон возглавлял английский «Манчестер Юнайтед» с 1986 года, завершил сотрудничество с командой в 2013 году. Он считается одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола, сообщает «АиФ».