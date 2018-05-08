Меню
Спорт
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы
Политика
Путин представит Медведева как кандидата на пост главы кабмина на заседании Госдумы
Следующая новость
Загрузка...

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы

    75

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы

    Москва, 8 мая. Бывший тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, который на выходных перенес экстренную операцию после кровоизлияния в мозг, вышел из комы.

    В субботу, 5 мая, 76-летний Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Как сообщает Daily Mail, шотландский специалист уже может сидеть и разговаривать.

    Фергюсон по-прежнему находится в реанимационном отделении. Врачи дают оптимистический прогноз на его выздоровление, однако отмечают, что процесс реабилитации будет долгим. На данный момент врачи оценивают состояние бывшего тренера команды «Манчестер Юнайтед» как стабильное,

    Фергюсон возглавлял английский «Манчестер Юнайтед» с 1986 года, завершил сотрудничество с командой в 2013 году. Он считается одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола, сообщает «АиФ».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.