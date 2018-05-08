«Бойня за Дебальцево говорит о другом»: эксперты назвали крайне заниженными официальные потери ВСУ

С начала военного конфликта на территории Донбасса потери Вооруженных сил Украины составили 3 тысячи 332 человека, заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«С начала агрессии ВСУ потеряли 3 332 человека, из них боевые потери — это 2394 лица, и 938 — небоевые потери. Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности… суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков», — рассказал министр.

Напомним, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что за четыре года военного конфликта на территории Донбасса погибли более десяти тысячи человек, из которых 2383 человека — украинские военные. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2018 года свыше 350 тысяч человек приняли участие в силовой операции на территории Донбасса и получили статус участника боевых действий.

«Крайне занижены»

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН заявление Степана Полторака.

«Эти цифры Минобороны Украины периодически приводило и раньше. Конечно, они крайне занижены. О чем свидетельствуют бурно росшие в 2014-15 гг. кладбища неопознанных лиц в Днепропетровске и Одессе, а также смехотворные цифры украинских потерь под Дебальцево. Вон недавно даже британский маршал Стюарт Пич сказал, что только в одной из битв было в течение нескольких минут уничтожены две украинские бригады. Куда делись эти потери? Сколько украинских солдат остались лежать в земле Донбасса? Об этом мы долго еще не узнаем», — пояснил Владимир Корнилов.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН напомнила, что с 2014 года было проведено несколько мобилизаций украинской армии. Они были связаны в том числе с потерей состава во время боев.

«Украинские бойцы брались в котлы. Можно вспомнить поражение под Иловайском и прочие «котлы». И после всего этого Киев заявляет о 2394 боевых потерь. Цифры с реальностью слегка не сходятся. Бойня за Дебальцево говорит о другом. Полторак пытается показать этими цифрами успешность и эффективность армии. Кроме того, Киев не может признать, что они проигрывали сражения ополченцам, в рядах которых коренные жители республик. Еще в начале 2017 года Лысенко заявлял о 2629 погибших военнослужащих. Это как так? Цифра за год снизилась? Или не смогли договориться по отчетности? Или просто уже забыли, что говорили? Только в 2015-м разведка ФРГ озвучила цифры в десятки тысяч погибших военнослужащих ВСУ», — рассказал Наталия Елисеева.

По словам эксперта, по Украине было представлено огромное количество западных отчетов, которые позволяют с высокой точностью оценить безвозвратные потери личного состава и сухопутной техники ВСУ только в ходе активной фазы АТО. Кроме того, активная фаза кончилась, и конфликт стал тлеющим.