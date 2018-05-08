Киев, 8 мая. Украинский телеканал «Интер» в преддверии Дня Победы напомнил о жертвах фашизма и призвал запретить выступления националистов и переименования городов и улиц в стране в честь преступников.

Такую речь на праздничном концерте «Победа. Одна на всех» произнесли ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле. Они напомнили, что жертвами Великой Отечественной войны стали восемь миллионов украинцев.

«Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников», — подчеркнул Доманский.

Ведущие отметили, что, несмотря на политику украинских властей, сегодня такую точку зрения разделяют большинство граждан Украины, которые продолжают праздновать 9 Мая, приносят в День Победы цветы к Вечному огню и восстанавливают разрушенные памятнику воинам, павшим в борьбе с фашизмом.

«Пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Нас много, нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров», — добавила Даугуле.

Фрагмент с речью ведущих телеканала «Интер» опубликовала на своей странице в Facebook украинская правозащитница и адвокат Татьяна Монтян. Она оценила смелое выступление и предположила, что владельцы «Интера» Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин могут что-то знать о скорой смене политического курса в стране.

«Каким «Интер» стал смелым! Неужели Лева и Фирташ что-то знают о скором изменении тренда?» — написала она.

Напомним, в настоящее время украинские власти активно проводят так называемую «декоммунизацию», в рамках которой сносят памятники советских времен, массово переименовывают города и улицы на Украине, пытаясь фактически переписать историю и разорвать связи российского и украинского народов.

Более того, прошлой осенью Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является пропагандистским. День Победы на Украине в 2015 году был замещен Днем памяти и примирения, который отмечается 8 мая. Гражданам страны, которые выходят на улицу с георгиевскими ленточками или другими символами, которые киевские политики считают советскими, грозит уголовная ответственность. При этом националисты проводят марши и шествия по всей стране.