Сирия: Россия за сутки зафиксировала 9 нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 8 мая. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала девять случаев стрельбы в Сирии, турецкая — три. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (8 мая 2018 г.) https://t.co/0a9BQD6qCn pic.twitter.com/UkxJPdhAJg — Минобороны России (@mod_russia) May 8, 2018

В военном ведомстве отметили, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российские специалисты зафиксировали 9 случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях: Хама — 1, Идлиб — 1, Даръа — 1», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хуаш в провинции Хомс. Общий вес доставленного гуманитарного груза составляет 1,9 тонн.