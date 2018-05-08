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Сирия: Россия за сутки зафиксировала 9 нарушений в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала 9 нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала 9 нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 8 мая. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала девять случаев стрельбы в Сирии, турецкая — три. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

    В военном ведомстве отметили, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российские специалисты зафиксировали 9 случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия.

    «Турецкой частью представительства зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях: Хама — 1, Идлиб — 1, Даръа — 1», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

    Также сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хуаш в провинции Хомс. Общий вес доставленного гуманитарного груза составляет 1,9 тонн.

    Автор: Дана Балан
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