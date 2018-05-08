«Мы никогда не вернем Донбасс силой»: на Украине остудили горячие головы

Киев, 8 мая. Украинский военный эксперт Валентин Бадрак объяснил, почему Киев при всем желании не сможет вернуть Донбасс силовым путем. Все дело в крайне низком уровне военной подготовки ВСУ, они просто в подметки не годятся российской армии, подчеркнул он.

Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла о своем неучастии в конфликте на юго-востоке Украины, однако Бадрак все равно не удержался от нелестных сравнений украинской армии с Вооруженными силами РФ.

Позиции Украины, по его словам, просто не сопоставимы с позициями России, подчеркнул он в эфире местного телеканала. По его мнению, это должен осознать Петр Порошенко, который, очевидно, уповает на помощь Запада, но делает это напрасно.

«Военного пути нет. Это нужно понять, и те горячие головы, которые готовы идти на Донбасс, так сказать, «освобождать» регион военным путем, они должны осознать, что фактически мы имеем не сопоставимые позиции с Россией. Россия перевооружалась все это время, имея глобальные амбиции», — подчеркнул Бадрак.

Кроме того, он указал на то, что ВС РФ вооружены современным оружием, а обороноспособность находится на очень высоком уровне. Украине же, по его словам, нужно еще пять-семь лет, чтобы отважиться делать какие-то движения в военном аспекте.