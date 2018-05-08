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Украина
«Мы никогда не вернем Донбасс силой»: на Украине остудили горячие головы
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    «Мы никогда не вернем Донбасс силой»: на Украине остудили горячие головы

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    «ВСУ даже в подметки ВС РФ не годятся»: в Киеве объяснили, почему Украина никогда не вернет Донбасс силой

    Киев, 8 мая. Украинский военный эксперт Валентин Бадрак объяснил, почему Киев при всем желании не сможет вернуть Донбасс силовым путем. Все дело в крайне низком уровне военной подготовки ВСУ, они просто в подметки не годятся российской армии, подчеркнул он.

    Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла о своем неучастии в конфликте на юго-востоке Украины, однако Бадрак все равно не удержался от нелестных сравнений украинской армии с Вооруженными силами РФ.

    Позиции Украины, по его словам, просто не сопоставимы с позициями России, подчеркнул он в эфире местного телеканала. По его мнению, это должен осознать Петр Порошенко, который, очевидно, уповает на помощь Запада, но делает это напрасно.

    «Военного пути нет. Это нужно понять, и те горячие головы, которые готовы идти на Донбасс, так сказать, «освобождать» регион военным путем, они должны осознать, что фактически мы имеем не сопоставимые позиции с Россией. Россия перевооружалась все это время, имея глобальные амбиции», — подчеркнул Бадрак.

    Кроме того, он указал на то, что ВС РФ вооружены современным оружием, а обороноспособность находится на очень высоком уровне. Украине же, по его словам, нужно еще пять-семь лет, чтобы отважиться делать какие-то движения в военном аспекте.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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