«Единая Россия» предложит своих кандидатов в структуры исполнительной власти

Москва, 8 мая. Первый заместитель руководителя «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что фракция предложит своих кандидатов в органы исполнительной власти после того, как станет известна структура нового правительства.

«У нас нет задачи кого-то на какой-либо пост трудоустроить, поэтому мы должны понять, какова структура и есть ли у нас специалисты для работы именно в этой структуре», — цитирует РИА Новости Андрея Исаева.

Напомним, после инаугурации президент России Владимир Путин предложил Государственной думе рассмотреть в качестве кандидатуру на пост премьер-министра Дмитрия Медведева.

Государственная дума должна будет рассмотреть кандидатуру Медведева на пост главы кабмина на пленарном заседании во вторник, 8 мая.