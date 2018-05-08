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«Единая Россия» предложит своих кандидатов в структуры исполнительной власти
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    «Единая Россия» предложит своих кандидатов в структуры исполнительной власти

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    «Единая Россия» предложит своих кандидатов в структуры исполнительной власти

    Москва, 8 мая. Первый заместитель руководителя «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что фракция предложит своих кандидатов в органы исполнительной власти после того, как станет известна структура нового правительства.

    «У нас нет задачи кого-то на какой-либо пост трудоустроить, поэтому мы должны понять, какова структура и есть ли у нас специалисты для работы именно в этой структуре», — цитирует РИА Новости Андрея Исаева.

    Напомним, после инаугурации президент России Владимир Путин предложил Государственной думе рассмотреть в качестве кандидатуру на пост премьер-министра Дмитрия Медведева.

    Государственная дума должна будет рассмотреть кандидатуру Медведева на пост главы кабмина на пленарном заседании во вторник, 8 мая.

    Автор: Дарья Смолина
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