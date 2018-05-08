Явная глупость: в Госдуме прокомментировали прогнозы американского ученого о ядерных ударах по США

Какие последствия ждут Соединенные Штаты после двух массированных ядерных ударов со стороны России, предположил американский профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг. Свои прогнозы он опубликовал в книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно». Об этом сообщает издание National Interest.

По словам заместителя председателя комитета государственной думы РФ по обороне Юрия Швыткина, Россия ни на кого нападать не собирается. Как отметил политик в интервью Федеральному агентству новостей, делая подобного рода прогнозы, Соединенные Штаты стремятся увеличить финансирования ядерной отрасли.

«Я думаю, моделирование этой ситуации является попыткой США увеличить бюджет на военные расходы и усилить ядерный потенциал, — считает Швыткин. — Сегодня Соединенные Штаты не исполняют договор, который был подписан с нашей страной, и стараются во всем обвинить Россию. А это, я считаю, явная глупость. На мой взгляд, мы не должны усиливать атмосферу напряженности или вынашивать агрессивные планы, как это сегодня делают в США. Нам следует искать такие пути, чтобы стало возможным обеспечить стабильность и конструктивный диалог в отношениях двух сверхдержав. И двигаться нужно только в этом направлении. Что касается нашей страны, то все мы знаем, что Россия ни на кого нападать не собирается. Мы уже испытали ужасы Второй мировой войны».

Как пишет в своей книге Мэтью Кроениг, после первой атаки России на Соединенные Штаты будет разрушен 131 город, погибнут 70 миллионов человек. Второй удар, по мнению профессора, должен уничтожить 12 городов и 28 миллионов американцев. Также ученый подчеркивает, что в перерывах между атаками Россия будет отбивать ответные ядерные удары со стороны США.

Профессор Джорджтаунского университета убеждает своих читателей: чтобы не допустить таких чудовищных потерь, Соединенные Штаты должны сохранить имеющийся в стране ядерный арсенал.

«Книга бросает вызов общепринятой мудрости в ядерной стратегии США, но делает это с позиции, прочно обоснованной на ранее проведенных исследованиях», — пишет ученый.

Как считает Кроениг, чем больше у Соединенных Штатов ядерного оружия, тем меньше потерь по сравнению с противником. Также, утверждает профессор, если Вашингтон уничтожит все свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), только при первом ядерном ударе количество жертв вырастет до 82 миллионов.

Напомним, на днях американские военные чиновники заявили о том, что испытания прошла ядерная бомба B-61 секретной 12-й версии. Ее взрыв, по мнению экспертов, может устроить «атомный ад».