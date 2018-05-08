СМИ узнали о вероятном переносе срока запусков с «Восточного»

Благовещенск, 8 мая. Два запуска с космодрома «Восточный», которые были запланированы на конец текущего года, оказались под угрозой срыва: спутники не успевают за готовностью ракет, которые отправятся на космодром уже во вторник. Об этом сегодня рассказал источник на космодроме.

По словам собеседника, на данный момент есть подтверждение готовности ракет-носителей «Союз 2.1а» и «Союз 2.1б», которые предназначены для запуска космических аппаратов «Канопус-В» номер 5 и 6, а также спутника «Метеор-М» 2-2», передает агентство «Интерфакс».

Источник уточнил, что их запуск будет осуществляться только «по готовности полезной нагрузки», добавив, что из-за ряда причин «возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов».

«Возможны задержки», — сообщил собеседник, отметив, что до конца текущего года с «Восточного», вероятно, получится запустить лишь одну ракету.

Также рассматривается возможность перенести оба пуска на начало будущего года, но пока об этом говорить преждевременно, резюмировал собеседник.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров рассказал, что первым на орбиту запустят «Метеор-М» №2-2.