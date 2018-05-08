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Пьяный Джонни Депп набросился на помощника в центре Лос-Анджелеса
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    Пьяный Джонни Депп набросился на помощника в центре Лос-Анджелеса

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    Пьяный Джонни Депп набросился на помощника в центре Лос-Анджелеса

    Вашингтон, 8 мая. Известный американский актер Джонни Депп набросился на менеджера по локациям во время съемок детектива «Лабиринт». Как отмечает New York Post, Депп находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Со звездой «Ромового дневника» Деппом произошел новый скандал в центре Лос-Анджелеса. Актер выпивал в течение всего съемочного дня и постоянно пытался вмешиваться в работу режиссера. Когда закончилось время, отведенное на перекрытие улицы, менеджер сообщил режиссеру Брэду Фурману, что пора сворачиваться. 

    «Попробуй скажи это Деппу», — предложил режиссер. 

    Однако актер, услышав про окончание съемок, сильно разозлился и попытался ударить менеджера по локациям. Джонни Депп хотел спровоцировать коллегу на драку, но его вовремя оттащили, пишет «Федерал Пресс».

    Автор: Ирина Селезнева
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