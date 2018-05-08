Пьяный Джонни Депп набросился на помощника в центре Лос-Анджелеса

Вашингтон, 8 мая. Известный американский актер Джонни Депп набросился на менеджера по локациям во время съемок детектива «Лабиринт». Как отмечает New York Post, Депп находился в состоянии алкогольного опьянения.

Со звездой «Ромового дневника» Деппом произошел новый скандал в центре Лос-Анджелеса. Актер выпивал в течение всего съемочного дня и постоянно пытался вмешиваться в работу режиссера. Когда закончилось время, отведенное на перекрытие улицы, менеджер сообщил режиссеру Брэду Фурману, что пора сворачиваться.

«Попробуй скажи это Деппу», — предложил режиссер.

Однако актер, услышав про окончание съемок, сильно разозлился и попытался ударить менеджера по локациям. Джонни Депп хотел спровоцировать коллегу на драку, но его вовремя оттащили, пишет «Федерал Пресс».