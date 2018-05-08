Меню
Технологии
Китайская видеосеть стала лидером по скачиванию в России
Экономика
Завод по производству кабелей построят в Серпуховском районе Подмосковья
Следующая новость
Загрузка...

    Китайская видеосеть стала лидером по скачиванию в России

    52

    Китайская видеосеть стала лидером по скачиванию в России

    Москва, 8 мая. Китайское мобильное приложение Kwai, которое нацелено на продвижение видеоконтента, стало самым скачиваемым в России.

    Так, мобильное приложение заняло первое место по числу скачиваний за сутки в России в рейтингах Google Play и App Store 28 апреля. Отмечается, что Kwai опередил таких лидеров, как «Госуслуги», WhatsApp и «ВКонтакте». Такие данные приводит аналитическая компания App Annie.

    По состоянию на 7 мая, китайское мобильное приложение занимает первое место в рейтинге Google Play в двух категориях – «плееры и видеоредакторы» и общей.  В App Store Kwai занял лидирующую позицию в категории «Фото и видео», при этом в общем списке приложение расположилось на второй строчке.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.