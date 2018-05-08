Вашингтон, 8 мая. Активные действия попавшей под санкции США из-за «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года российской компании Concord Management стали богатой темой для обсуждения в американских СМИ — известный американский аналитик Раш Лимбо посвятил целую радиопередачу первому поражению команды спецпрокурора Роберта Мюллера от юристов группы Reed Smith. Лимбо не сомневается, что обвинения в адрес российских компаний, которые якобы с помощью купленной рекламы в Facebook смогли изменить исход президентских выборов, являются полной и откровенной ложью.

По словам Лимбо, команда Мюллера не ожидала сопротивления от россиян, поскольку использовала обвинения в «российском вмешательстве» в качестве инструмента для пиара. Активные действия российской компании — нанявшей одну из самых мощных юридических групп в США — стали для Минюста США полной неожиданностью.

«Они ничего подобного не ожидали. Ребята, это удивительно. Команда Мюллера немедленно попросила отсрочить судебные слушания, чтобы не пришлось предоставлять никаких «доказательств», которые якобы есть у спецпрокурора, — рассказал Лимбо в своей передаче. — Но судья сказал «нет».

Лимбо не сомневается в том, что никаких доказательств — якобы «секретных» и «требующих одобрения многочисленных правительственных агентств» — у Мюллера нет и не было.

«Эти люди все время «побеждали» на пустом поле, без какого-либо сопротивления — и внезапно появляется команда противника! — с восхищением описывает ситуацию Лимбо. — Помните, ребята, они играют нечестно, они с самого начала мошенничают».

Все обвинения в адрес Concord Management, напоминает радиоведущий, без сомнения являются ложью: «Мы уже узнали, что купленной русскими рекламы в Facebook не хватило бы даже на то, чтобы породить рябь в этом океане — они не могли произвести никакого эффекта на выборах».

До тех пор, пока у команды Мюллера не было противников, они могли изображать, что им удалось получить «доказательства российского вмешательства» — однако как только российская компания начала сопротивление, решительность американских прокуроров мгновенно пропала.

С американцем Лимбо согласен российский политолог Андрей Кошкин, который отметил в беседе с Федеральным агентством новостей, что в последнее время лишь активное сопротивление помогало России защититься от фейковых обвинений — как в «деле Скрипаля», так и в ситуации с фальшивой «химатакой в сирийском городе Дума», и то же самое происходит в ситуации с «российским вмешательством» и «сговором Трампа с Россией». При этом адвокаты Concord Management сделали интересный политический ход, потребовав обнародовать данные о вмешательстве США в дела других государств с 1945 года.