Вашингтон, 8 мая. Первые же судебные слушания с участием адвокатов, нанятых российской компанией Concord Management из-за американских санкций, показали, что позиции команды спецпрокурора США Роберта Мюллера далеко не так сильны, как могло казаться: судьи встали на сторону юристов из крупной компании Reed Smith, которые будут защищать в США интересы попавших под санкции россиян.

В ходе слушаний представители команды Мюллера попросили судью Дабни Фридриха перенести заседание, назначенное на 9 мая — по мнению прокурорской команды, «в контексте данного расследования» было бы «нецелесообразно» проводить первичные слушания прежде, чем суд установит, имеет ли право Concord в принципе себя защищать в американском суде — люди Мюллера заявили, что Concord, мол, «слишком поздно» обратился в суд за защитой.

Юристы Reed Smith — Эрик Дюбелье и Кэтрин Сейкали — не оставили камня на камне от претензий команды спецпрокурора, объявив поведение Минюста США «сутяжничеством», пишет Above the law.

«Сторона защиты добровольно появилась в суде и в дальнейшем намерена подать прошение о признании ответчика невиновным. Ответчик не требовал ограниченных судебных слушаний и не пытался объявить недействительным вызов в суд. В силу этого требование специального прокурора является не более чем сутяжничеством», — заявили сотрудники Reed Smith.

Судья Фридрих без колебаний встал на стороны адвокатов российской компании — слушания по делу состоятся 9 мая и команда спецпрокурора Мюллера попытается представить хотя бы какие-то основания для своих обвинений в адрес Трампа и его сотрудников в «сговоре с Россией» — которые уже стали поводом для антироссийских санкций, хотя даже не были предъявлены суду.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей военный политолог Андрей Кошкин отметил, что российская компания поступила совершенно верно, начав активное сопротивление — как показывает практика, как только Россия начинает требовать доказательств обвинений и представления оснований для санкций, Запад предпочитает «уйти с темы» и никак не обосновывать свою позицию. При этом компания Concord Management сделала сильный ход — через своих юристов компания потребовала, чтобы США «раскрыли данные о вмешательстве Вашингтона в политику иностранных государств, начиная с 1945 года».

«Россия все время запрашивает объективные доказательства, требует разъяснений по надуманным предлогам. И тут отличным примером выступает отравление Скрипалей — вдруг резко в Великобритании все прекращается, и все концы в воду. Я думаю, что так произошло из-за взвешенного и правильного ответа Москвы, которая без суеты, но настойчиво стала требовать», — отметил Кошкин.

Между тем в другом суде, как писали американские СМИ, команда Мюллера даже превратилась из обвинителей в обвиняемых — федеральному судье Эллису сильно не понравилась манера Мюллера использовать любые, даже самые далекие от дел «доказательства» для того, чтобы «копать» под Трампа и его ближайшее окружение, например руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Судья при этом прозрачно намекнул работникам Минюста США, что они впустую тратят деньги налогоплательщиков ради заказанной Демократической партией «охоты на ведьм».