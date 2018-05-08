Порошенко отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбасс перед ЧМ-2018 — политолог



Москва, 8 мая. Украинский президент Петр Порошенко является главным заинтересованным лицом в эскалации конфликта и масштабных боевых действиях в Донбассе накануне ЧМ-2018, который принимает Россия. Об этом заявил политолог Александр Асафов.

По его мнению, именно во время проведения мирового первенства Порошенко будет громить Донбасс и отдаст приказ ВСУ о широкомасштабном наступлении на юго-востоке страны. При этом эксперт заметил, что Запад в этой эскалации заинтересован гораздо меньше.

«Среди всех союзников Украины важна в первую очередь позиция американцев, так как они являются модераторами 80 процентов всех происходящих там процессов: политических, финансовых. Их устраивает текущая ситуация», — пояснил Асафов в интервью «Свободной прессе».

Таким образом, как подчеркнул он, Штатам вполне достаточно того, что Украина остается крайне проблемной территорией, пытающейся создавать сложности России.

Ранее стало известно о проверке боеготовности ВСУ, расположенных вдоль линии разграничения в Донбассе. Ее провел глава объединенных сил Украины Сергей Наев. Политолог Сергей Марков не исключил, что она может быть связана с намерением киевских властей захватить территории ЛНР и ДНР, а «идеальные» условия для блицкрига сложатся в начале июня, накануне ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России.

«ВСУ нужно примерно неделя, чтобы сокрушить армию ДНР и ЛНР и тогда через неделю Москва окажется перед выбором: наблюдать силовую зачистку Донбасса и проводить чемпионат мира по футболу или вмешаться российской армией и столкнуться с бойкотом чемпионата», — объяснил он.

Стоит отметить, что с 3 по 15 июня недалеко от российских границ НАТО проведет масштабные учения в Прибалтике. В этом Марков также видит подтверждение своего прогноза.

Стоит отметить, что сам Порошенко 5 мая в интервью Forbes заявил, что чемпионат мира по футболу-2018 не имеет ничего общего со спортом. «Это чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это вопрос геополитики», — сказал Порошенко.

Еще дальше в сравнениях пошел глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, заявив, что для НОТУ трансляция ЧМ-2018 подобна смерти.