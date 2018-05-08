А в ответ — «Искандер» на Кубе: в России предостерегли Украину от размещения базы с ПРО США

Киев, 8 мая. Создание военной базы Соединенных Штатов на Украине поможет Киеву «стать неприкосновенным от потенциальной угрозы со стороны Российской Федерации». Таким мнением поделился военный эксперт Валентин Бадрак.

Он уверен, что без денежных средств США на военные нужды оторваться от Москвы не получится. Эксперт подчеркнул, что в данном контексте Украина не в состоянии решить проблему самостоятельно.

«Тиски очень сильные и все зависит уже не только от нас, а от того, насколько мы можем получить реальную поддержку Запада. К сожалению, Украина довела себя до того, что она не может самостоятельно решить эти вопросы», — считает Бадрак.

Он заявил, что размещение американской военной базы на территории Украины, например, системы ПРО США, а также получить современные технологии является путем к развитию для Украины.

Российские пользователи предостерегли Украину от размещения базы с ПРО США.

«Им очень хочется исчезнуть с карты мира? ПРО на Украине — «Искандер» на Кубе», — ответил пользователь киевскому эксперту.

«Бадрак не в курсе, что за американскую ПРО Польша заплатит немалые деньги, а уж современные технологии Украине никто не продаст, зная ее привычку сливать эти технологии китайцам?» — отметил участник обсуждения, намекая на финансовую несостоятельность Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон не сможет создать эффективную систему для защиты от новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в ближайшие 40 лет.