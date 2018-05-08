ОНФ предложил внедрить в России систему господдержки на улучшение жилищных условий

Москва, 8 мая. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с инициативой внедрить систему господдержки граждан на улучшение жилищных условий, сообщили в пресс-службе организации.

В ОНФ считают необходимым поощрение участников программы за обязательные ежемесячные взносы в накопительный фонд. Авторы инициативы предусматривают снижение ипотечной ставки, что согласуется с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным майским указом об обеспечении семей со средним уровнем дохода ставками по ипотеке менее 8 процентов.

Активисты считают, что покупка жилья на основе индивидуальных сбережений граждан является хорошей альтернативой. Предложение будет направлено на рассмотрение в Минстрой РФ и профильные ведомства.

Поясняется, что в течение трех-шести лет россияне будут перечислять деньги на банковский счет под 1,-2% годовых, размер взноса — не менее 3 тысяч рублей. По окончании срока программы россияне смогут получить жилье по ставке 7%, пишет RT.