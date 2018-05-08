Меню
Общество
ОНФ предложил внедрить в России систему господдержки на улучшение жилищных условий
Общество
В петербургском метро с 14 мая начнут объявлять станции на двух языках
Следующая новость
Загрузка...

    ОНФ предложил внедрить в России систему господдержки на улучшение жилищных условий

    57

    ОНФ предложил внедрить в России систему господдержки на улучшение жилищных условий

    Москва, 8 мая. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с инициативой внедрить систему господдержки граждан на улучшение жилищных условий, сообщили в пресс-службе организации.

    В ОНФ считают необходимым поощрение участников программы за обязательные ежемесячные взносы в накопительный фонд. Авторы инициативы предусматривают снижение ипотечной ставки, что согласуется с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным майским указом об обеспечении семей со средним уровнем дохода ставками по ипотеке менее 8 процентов. 

    Активисты считают, что покупка жилья на основе индивидуальных сбережений граждан является хорошей альтернативой. Предложение будет направлено на рассмотрение в Минстрой РФ и профильные ведомства.

    Поясняется, что в течение трех-шести лет россияне будут перечислять деньги на банковский счет под 1,-2% годовых, размер взноса — не менее 3 тысяч рублей. По окончании срока программы россияне смогут получить жилье по ставке 7%, пишет RT

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.