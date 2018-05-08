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«Транснефть» снизила транзит нефти через Украину из-за жалоб европейских потребителей
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    «Транснефть» снизила транзит нефти через Украину из-за жалоб европейских потребителей

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    «Транснефть» снизила транзит нефти через Украину из-за жалоб европейских потребителей

    Москва, 8 мая. Представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины снизился за четыре месяца из-за поступивших от потребителей жалоб на качество нефти.

    Демин отметил, что транзит по северной ветке нефтепровода «Дружба» упал на 1,4%, а по южной в Венгрию на 18%, в Словакию – на 8%. Так, с января по апрель снизился уровень поставок нефти в Венгрию на 280 тысяч тонн, в Словакию — на 130 тысяч тонн.

    По словам представителя компании, венгерские потребители снизили потребление нефти из-за ее качества. Демин сообщил, что на данный момент содержание серы в нефти составляет 1,75%, а они хотели бы, чтобы процент составил 1,5. Об этом сообщает ТАСС.

    Автор: Дарья Смолина
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