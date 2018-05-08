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Украина
Киев озвучил боевые и небоевые потери ВСУ в Донбассе с начала конфликта
Общество
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    Киев озвучил боевые и небоевые потери ВСУ в Донбассе с начала конфликта

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    Киев озвучил боевые и небоевые потери ВСУ в Донбассе с начала конфликта

    Киев, 8 мая. Потери армии Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3332 человека, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

    В интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель» он уточнил, что из них боевые потери — это 2394 человека. 938 человек можно считать небоевыми потерями, причины которых различны. По словам министра, это ДТП, нарушение правил безопасности, суицид, употребление спиртного.

    Ранее вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко заявляла, что за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек. Она добавила, что 2383 человека — это украинские военные.

    Напомним, Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года. ДНР и ЛНР провозгласили свою независимость после государственного переворота на Украине.

    Киев озвучил боевые и небоевые потери ВСУ в Донбассе с начала конфликта

    Автор: Анна Иванова
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