Киев озвучил боевые и небоевые потери ВСУ в Донбассе с начала конфликта

Киев, 8 мая. Потери армии Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3332 человека, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

В интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель» он уточнил, что из них боевые потери — это 2394 человека. 938 человек можно считать небоевыми потерями, причины которых различны. По словам министра, это ДТП, нарушение правил безопасности, суицид, употребление спиртного.

Ранее вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко заявляла, что за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек. Она добавила, что 2383 человека — это украинские военные.

Напомним, Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года. ДНР и ЛНР провозгласили свою независимость после государственного переворота на Украине.