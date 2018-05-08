Эксперт прокомментировал планы США о выделении средств на летальное оружие для Украине

В конгрессе Соединенных Штатов планируют выделить Украине 50 миллионов долларов на летательные вооружения, свидетельствует проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, который был опубликован на официальном сайте профильного комитета Палаты представителей. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей

Всего на оказание помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и разведки американский документ предполагает выделение 250 миллионов долларов. Заметим, что это первый вариант проекта бюджета, который еще должен пройти через комитет по делам вооруженных сил, затем получить поддержку всей нижней палаты, потом аналогично быть поддержан профильным комитета сената и всем сенатом. Более того, верхняя палата парламента может и сама инициировать свой проект оборонного бюджета.

Вопрос вооружения

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что тема поставки летального вооружения Киеву муссируется с 2014 года, а воз и ныне там. При Бараке Обаме этот вопрос стопорился, когда новая украинская власть крайне нуждалась в вооружениях. Он сдвинулся с мертвой точки, когда к власти в США пришел Дональд Трамп.

«Но тогда в этом оружии уже не было такой необходимости. Более того, когда вопрос вроде как решился, даже пропагандистский эффект для украинских властей иссяк. Украинский народ хочет мира, хочет восстановления связей с Россией и, конечно, хочет скорейшего завершения братоубийственной бойни в Донбассе. То есть даже год назад разговоры о новых поставках вооружений воспринимались обществом неоднозначно. Сейчас об этом говорить для Порошенко и его команды, по большому счету, уже не имеет смысла», — поясни Андрей Иванов.

По мнению эксперта, можно нынешнее решение выдать как большую поддержку Западом стремлений Украины «к свободе». Но украинский народ уже утратил большую часть иллюзий относительно евроинтеграции. Люди на Украине остались наедине со своими экономическими проблемами, а просвета особо не видно.

«Это в 2014 году казалось, что надо немного потерпеть, но вскоре заживем как в западной Европе, нам помогут ЕС и США, только надо добиться «перемоги» в Донбассе. Теперь в это никто не верит. Общество знает, что у власти жулики, что Евромайдан не принес никаких позитивных изменений. И вот тут приходит добрый дядюшка Сэм и говорит, что он подумал-подумал и решил помочь Украине. Так сказать, подкинуть пару гривен на поддержку оборонной мощи. Но дискурс в украинском обществе уже совершенно иной. Там не хотят войны, не верят в Запад, не верят собственным властям. Вот если бы в США объявили, что сделают Украину своим новым штатом, это была бы новость. А так только какие-то всхлипы коротковолнового радио в избе, где шныряют по столу тараканы», — резюмировал Андрей Иванов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Соединенные Штаты пообещали Украине дальнейшую поддержку, в том числе в плане укрепления обороноспособности страны.