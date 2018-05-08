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Донбасс: восемь домов и газопровод повреждены в ДНР после обстрела ВСУ
Общество
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    Донбасс: восемь домов и газопровод повреждены в ДНР после обстрела ВСУ

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    Донбасс: восемь домов и газопровод повреждены в ДНР после обстрела ВСУ

    Донецк, 8 мая. После обстрела украинских силовиков в Донецкой народной республике повреждены восемь домов и газопровод, сообщил во вторник исполняющий обязанности главы горловской городской администрации Иван Приходько.

    По его словам, с утра ВСУ начали обстрелы северной части населенного пункта Горловка. В результате обстрела около 350 жилых домов остались без света и газа.

    «В Никитовском районе зафиксированы попадания возле здания администрации, повреждения получили три дома. Еще пять разбиты в Зайцево», — уточнил Приходько Донецкому агентству новостей.

    Он уточнил, что работы по восстановлению газового и электроснабжения начнутся 8 мая.

    Донбасс: восемь домов и газопровод повреждены в ДНР после обстрела ВСУ

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Очередное перемирие вступило в силу на территории Донбасса 30 марта, однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

    Автор: Василий Котов
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