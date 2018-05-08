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СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай
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    СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай

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    СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай

    Токио, 8 мая. Японские СМИ сообщили о том, что некий высокопоставленный представитель Северной Кореи прибыл с необъявленным визитом в китайский город Далянь. Предположительно, это может быть сам северокорейский лидер Ким Чен Ын, считают источники Kyodo Press — об этом свидетельствует беспрецедентный уровень мер обеспечения безопасности, введенный в городе.

    Как сообщают японские источники, с понедельника в Даляне были введены повышенные меры безопасности — во время прохождения длинного кортежа из черных лимузинов, замеченного на улицах, полицейские стояли вдоль дороги через каждые несколько метров. Были также введены ограничения на авиаперелеты, пишет RT.

    СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай

    Предположительно, Ким Чен Ын прилетел в Далянь на самолете авиакомпании КНДР Air Koryo — в Китае он проводит встречу с главой МИД КНР Ваном И, а также, предположительно, и самим председателем КПК Си Цзиньпином. Высказывают также предположения, что северокорейский лидер может принять участие в церемонии начала первого испытательного плавания нового китайского авианосца.

    За последние месяцы Ким Чен Ын совершил большое количество международных визитов. Как ранее писал «Ридус», лидер Северной Кореи на фоне потепления встретился с президентом Южной Кореи и даже с представителем США Майком Помпео.

    Автор: Валентин Меликов
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