СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай

Токио, 8 мая. Японские СМИ сообщили о том, что некий высокопоставленный представитель Северной Кореи прибыл с необъявленным визитом в китайский город Далянь. Предположительно, это может быть сам северокорейский лидер Ким Чен Ын, считают источники Kyodo Press — об этом свидетельствует беспрецедентный уровень мер обеспечения безопасности, введенный в городе.

Как сообщают японские источники, с понедельника в Даляне были введены повышенные меры безопасности — во время прохождения длинного кортежа из черных лимузинов, замеченного на улицах, полицейские стояли вдоль дороги через каждые несколько метров. Были также введены ограничения на авиаперелеты, пишет RT.

Предположительно, Ким Чен Ын прилетел в Далянь на самолете авиакомпании КНДР Air Koryo — в Китае он проводит встречу с главой МИД КНР Ваном И, а также, предположительно, и самим председателем КПК Си Цзиньпином. Высказывают также предположения, что северокорейский лидер может принять участие в церемонии начала первого испытательного плавания нового китайского авианосца.

За последние месяцы Ким Чен Ын совершил большое количество международных визитов. Как ранее писал «Ридус», лидер Северной Кореи на фоне потепления встретился с президентом Южной Кореи и даже с представителем США Майком Помпео.