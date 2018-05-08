СМИД ОИС высказался в поддержку проведения переговоров по Сирии в Астане

Астана, 8 мая. Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества высказался в поддержку проведения международных встреч по урегулированию ситуации в Сирии в Астане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по итогам 45-го заседания в Дакке принял декларацию и ряд резолюций, в том числе связанных с ситуацией в Сирии.

«ОИС приветствовала сотрудничество и усилия Турции, России и Ирана в деле укрепления режима прекращения огня, создания зон деэскалации и принятия мер укрепления доверия посредством Астанинского процесса в целях обеспечения спокойствия для политических переговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе Совета министеров иностранных дел Организации исламского сотрудничества участвовала делегация Казахстана во главе с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым. Также стало известно, что в ходе заседания в Дакке прошло избрание казахстанского дипломата Аскара Мусинова заместителем Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.