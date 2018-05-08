Меню
Политика
СМИД ОИС высказался в поддержку проведения переговоров по Сирии в Астане
Общество
В петербургском метро с 14 мая начнут объявлять станции на двух языках
Следующая новость
Загрузка...

    СМИД ОИС высказался в поддержку проведения переговоров по Сирии в Астане

    559

    СМИД ОИС высказался в поддержку проведения переговоров по Сирии в Астане

    Астана, 8 мая. Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества высказался в поддержку проведения международных встреч по урегулированию ситуации в Сирии в Астане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

    Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по итогам 45-го заседания в Дакке принял декларацию и ряд резолюций, в том числе связанных с ситуацией в Сирии.

    «ОИС приветствовала сотрудничество и усилия Турции, России и Ирана в деле укрепления режима прекращения огня, создания зон деэскалации и принятия мер укрепления доверия посредством Астанинского процесса в целях обеспечения спокойствия для политических переговоров», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в работе Совета министеров иностранных дел Организации исламского сотрудничества участвовала делегация Казахстана во главе с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым. Также стало известно, что в ходе заседания в Дакке прошло избрание казахстанского дипломата Аскара Мусинова заместителем Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.