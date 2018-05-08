Меню
Новороссия
Гуманитарная колонна МЧС России прибыла в Луганск
Общество
В петербургском метро с 14 мая начнут объявлять станции на двух языках
Следующая новость
Загрузка...

    Гуманитарная колонна МЧС России прибыла в Луганск

    36

    Гуманитарная колонна МЧС России прибыла в Луганск

    Луганск, 8 мая. Гуманитарная колонна МЧС России во вторник прибыла в Луганск, сообщает пресс-служба МЧС Луганской народной республики.

    «Машины гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли для разгрузки в Луганск», — говорится в сообщении ведомства.

    Уточняется, что всего в республику на 10 автомобилях было доставлено 18 тысяч продуктовых наборов для детей, а также учебная литература и медицинское оборудование.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Россия доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года. Всего с начала конфликта МЧС России привезла в республики свыше 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.