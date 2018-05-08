Гуманитарная колонна МЧС России прибыла в Луганск

Луганск, 8 мая. Гуманитарная колонна МЧС России во вторник прибыла в Луганск, сообщает пресс-служба МЧС Луганской народной республики.

«Машины гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли для разгрузки в Луганск», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что всего в республику на 10 автомобилях было доставлено 18 тысяч продуктовых наборов для детей, а также учебная литература и медицинское оборудование.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Россия доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года. Всего с начала конфликта МЧС России привезла в республики свыше 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.