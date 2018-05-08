Глава ЛНР: Победу над фашизмом одержал русский солдат, мы не позволим переписывать историю

Луганск, 8 мая. Несколько тысяч луганчан возле памятника «Пилон Славы» приняли участие в ежегодной акции «Живая память поколений». В ходе памятной акции происходит передача Знамени Победы от поколения к поколению, начиная от ветеранов ВОВ, воинов интернационалистов, бойцов Народной милиции ЛНР и заканчивая молодежью.

В итоге Знамя Победы было поднято на главном флагштоке Луганской народной республики. В мероприятии принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник, представители администрации города, депутаты, молодежные активисты и жители города.

В качестве почетных гостей присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и труда, воины-интернационалисты, военнослужащие Народной милиции ЛНР. Всех собравшихся с праздником Великой Победы поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«73 года назад наши деды и прадеды проявляя такие качества как мужество и героизм, рискуя своим здоровьем, а зачастую и собственной жизнью, отстояли свободу и независимость нашей Родины. Благодаря этому мы имеем возможность сегодня проживать в свободной республике, строить и созидать. Дорогим нашим ветеранам за совершенный ими подвиг низкий поклон и огромное спасибо», — сказал Пасечник.

Также он отметил, что «сегодняшнее мероприятие посвящено памяти тех событий.

«Сегодня, мы точно знаем, что победу над фашизмом одержала Красная армия, русская армия, русский народ, русский солдат. И мы не позволим переписывать историю и мыслить как-то иначе», — заявил он.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко обратился к молодежи с призывом: «Давайте будем помнить, что в нас течет кровь победителей!».

Молодежь в военных костюмах со знаменем прошла по центральной улице города.

Выступая перед молодым поколением, ветеран ВОВ Филипп Шишак сказал: «Долгий путь был к победе, очень долгий и трудный. Уже с первых дней войны бойцы и командиры Красной армии совершали героические поступки. Сегодня мы склоняем голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Их имена будут вечны, подвиги бессмертны».

В ходе мероприятия к памятникам «Пилон Славы» и «Могила неизвестного солдата» администрация и жители города возложили живые цветы. Память погибших все присутствующие почтили минутой молчания.