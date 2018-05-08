«Агония США»: эксперт объяснил, как российский ОПК обойдет новые санкции

Конгресс США предложил ввести санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сказано в проекте бюджета на 2019 год, опубликованном на сайте военного комитета нижней палаты американского парламента. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это напоминает предсмертную агонию.

«Во-первых, это форма недобросовестной конкуренции. Американцы пытаются сделать все возможное, чтобы не пустить российскую продукцию на те рынки, на которых они долгое время доминировали. А во-вторых, решение конгресса США о санкциях против поставщиков нашего ОПК является попыткой сорвать контракты, которые уже заключены», — считает Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он напомнил, что Турция уже получила недвусмысленный намек от США относительно закупок российских С-400.

«Получают намеки Индия и другие страны, которые заявили о своем намерении приобрести российское вооружение, зарекомендовавшее себя как качественное и надежное, что было доказано в Сирии, — отметил Алексей Леонков. — Вводя санкции против поставщиков российского ОПК, американцы фактически признают, что их вооружение может проиграть нашему в честной борьбе. Наше вооружение в Сирии показало себя с лучшей стороны, а у американского, напомню, были проблемы, и это видел весь мир».

При этом военный эксперт полагает, что ужесточение санкций против российского ОПК не возымеет должного эффекта, на который рассчитывают в Вашингтоне.

«Основные палки в колеса, которые вставляют нам американцы, имеют отношение к валютным операциям, когда все переводится через доллары. Но Россия может перейти на прямые платежи, а кроме того, у нас имеется опыт бартерных сделок с некоторыми странами, когда мы одну продукцию меняли на другую», — объяснил Алексей Леонков, почему очередные американские санкции не страшны российской военной промышленности.

Эксперт также напомнил, что комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил выступил с инициативой ввести санкции против поставщиков российского ОПК после того, как президент России Владимир Путин презентовал в своем послании Федеральному собранию новые высокотехнологичные виды российского вооружения.

«Ужесточение санкций в отношении российского ОПК выглядит, как своего рода агония со стороны США. Они как-то пытаются отреагировать на наши успехи, но выглядит это, мягко говоря, не очень красиво», — заключил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества».

В документе, опубликованном на сайте военного комитета нижней палаты американского парламента, говорится, что исполнение оборонного бюджета «потребует введения санкций в отношении лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности», а особое внимание должно быть уделено «цепочке поставок оборонной промышленности России, занимающейся производством крупной оборонной техники или передовых вооружений», уточняет «Газета.ru».