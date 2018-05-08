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Телеведущий Первого канала сравнил жизнь в России и на Западе
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    Телеведущий Первого канала сравнил жизнь в России и на Западе

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    Телеведущий Первого канала сравнил жизнь в России и на Западе

    Москва, 8 мая. Телеведущий Первого канала Кирилл Клейменов считает, что жизнь в России непродолжительная, но веселая. Об этом журналист сказал в подводке к сюжету, в котором сообщалось о новых майских указах президента РФ Владимира Путина.

    Российский лидер 7 мая после инаугурации подписал указ о национальных целях развития страны до 2024 года. Как отметил Клейменов, величие стало «непосильным для большинства некогда великих стран», пишет «ФедералПресс».

    Телеведущий также рассказал, что европейцы считают, что в их странах все лучше, чем в России: и воздух, и медицина. Однако они признают, что живут дольше и скучнее, чем в России, отметил журналист.

    «Ну и пусть, говорят нам в ответ европейцы, зато у нас воздух чище, медицина лучше и люди живут дольше, хоть и скучнее. А у нас веселее, но короче», — сравнил жизнь в России и на Западе Клейменов.

    Ведущий также добавил, что Путин издал новый самый главный майский указ для того, чтобы в России жили долго и весело, сообщает «URA.RU».

    Автор: Дана Балан
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