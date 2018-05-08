Шествие «Бессмертного полка» впервые пройдет в Антарктиде

Москва, 8 мая. Шествие «Бессмертного полка» в преддверии Дня Победы впервые пройдет в Антарктиде. Акция состоится на станции Новолазаревская 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ).

Одним из организаторов «Бессмертного полка» в Антарктиде стал врач-хирург Михаил Воронцов. Он отметил, что ранее всегда принимал участие в акции в Петербурге, однако на этот раз оказался 9 мая на зимовке, передает ТАСС.

«В этом году, раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз «Бессмертный полк» шагает по всей планете? До сих пор здесь еще не проводилось подобных мероприятий, наше будет первым», — отметил Воронцов.

Он добавил, что начальник станции Юрий Нездеров предложение о проведении акции уже одобрил. «Бессмертный полк» на станции пройдет 8 мая, участие в акции примут все 32 сотрудника. Как уточняет «ФедералПресс», таблички были подготовлены заранее, шествие пройдет от въездных ворот станции до большого круглого щита с изображением названия станции и карты Антарктиды.

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Тюмени в 2007 году, в настоящее время она проводится во всех городах России, также памятное шествие организуют соотечественники, проживающие за границей.

Ранее, как сообщало «Подмосковье 360», акция «Бессмертный полк» прошла в Гамбурге и ФранкфуртенаМайне.