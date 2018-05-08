Мощнее американского: в России успешно испытали боевой рельсотрон

Москва, 8 мая. Российские ученые из шатурского филиала «Объединенного института высоких температур» РАН провели успешное испытание прототипа российского боевого рельсотрона — пушки, разгоняющей с помощью электромагнитов небольшие объекты до космических скоростей. Как отмечают ученые, прототип электромагнитной артиллерии будущего способен разогнать объект массой 100 грамм до такой скорости, что его удар уничтожил бы здание МГУ.

Создание российского рельсотрона ведется под руководством академика Владимира Фортова. Как сообщают «Аргументы недели», в течение двух последних лет сотрудникам Фортова удалось увеличить энерговооруженность российского рельсотрона в 6 раз — теперь электромагнитная пушка способна разогнать свой снаряд до скорости в 3 км в секунду — это превращает даже простую «болванку» в страшное оружие.

Не исключено, что в дальнейшем российский боевой рельсотрон сможет даже поражать объекты на орбите Земли, будучи настоящим «оружием будущего». При этом уже сейчас Россия примерно на десять лет опережает в своих разработках американцев, которые пытаются оснастить рельсотронами свои крупнейшие боевые корабли.