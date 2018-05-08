Facebook обвинили в пособничестве терроризму из-за рекомендаций пользователям

Москва, 8 мая. Социальную сеть Facebook обвинили в пособничестве терроризму. Поводом для этого стал сервис, который рекомендует пользователям возможных друзей. Такой сервис позволил сторонникам террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России), которые живут в разных странах, объединиться.

Американская организация Counter Terrorism Project проанализировала зарегистрированные в соцсети аккаунты людей из 96 стран. Специалисты пришли к выводу, что Facebook благодаря сервису, рекомендующих пользователям возможных друзей, помогает объединиться террористам ИГ1.

Исследователи рассказали изданию The Daily Telegraph о своих наблюдениях. Как оказалось, после посещения страницы о восстании исламистов на Филиппинах, пользователю рекомендовали добавить в друзья боевиков «Исламского государства». Также авторы исследования рассказали о другом случае: один из индонезийских сторонников ИГ «постучался в друзья» к жителю Нью-Йорка. Американец на тот момент говорил, что не религиозен и не интересуется исламом. Его «новый друг» начал присылать ему различный материал, пропагандирующий джихад. И спустя время американец, который ранее не интересовался религией, стал приверженцем радикального ислама, поддерживающего «Исламское государство».

Так, социальная сеть, которая стремилась объединить людей со всего мира, непреднамеренно создала систему, помогающую объединяться террористам, резюмировали исследователи.

1 Организация запрещена на территории РФ.