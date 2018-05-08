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Два краснокнижных лесных кота после реабилитации выпущены на свободу в Приморье
Россия
Два краснокнижных лесных кота после реабилитации выпущены на свободу в Приморье
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    Два краснокнижных лесных кота после реабилитации выпущены на свободу в Приморье

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    Два краснокнижных лесных кота после реабилитации выпущены на свободу в Приморье

    Москва, 8 мая. Два краснокнижных дальневосточных кота, которые были спасены зимой, выпущены на свободу после реабилитации в Приморском сафари-парке.

    Как уточняется на сайте парка, в природную среду животные были возвращены накануне в присутствии сотрудника департамента охотнадзора Приморского края. Также на портале была опубликована видеозапись, где видно, как коты возвращаются в лес.

    Одного из отпущенных котов привезли в сафари-парк в январе из села Самарки с поврежденными лапами. Зверь регулярно пробирался в курятник и давил кур, не попадаясь при этом в расставленные ловушки. Однако затем местные жители установили восемь капканов, и кот попался, повредив при этом лапы.

    Второй зверь был найден в феврале раненым у дороги военнослужащими. В Приморский сафари-парк он поступил в марте, пройдя лечение.

    Дальневосточный кот внесен в Красную книгу Приморского края. Он живет в бассейне реки Амур, на побережье Японского моря, а также в северо-восточном и восточном Китае.

    Ранее URA.RU сообщало, что краснокнижные кречеты свили гнезда и вывели птенцов на мостах железнодорожной линии Обская —Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Автор: Василий Котов
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