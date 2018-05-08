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Российских школьников могут обязать сдавать ЕГЭ по географии
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    Российских школьников могут обязать сдавать ЕГЭ по географии

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    Российских школьников могут обязать сдавать ЕГЭ по географии

    Москва, 8 мая. Для выпускников девятых и одиннадцатых классов в России предложили ввести дополнительный обязательный экзамен.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на концепцию развития географического образования, школьников намерены обязать сдавать ГИА и ЕГЭ по географии. Инициатива подготовлена рабочей группой под эгидой Русского географического общества и министерства образования и науки.

    Как пишет «ФедералПресс», документ может быть принят до конца мая. Как считают эксперты, география – значимый предмет для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи. Как пишет URA.ru, пока для российских школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике. При этом ежегодно географию сдают 20–22 тысяч выпускников.

    Российских школьников могут обязать сдавать ЕГЭ по географии

    Автор: Анна Иванова
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