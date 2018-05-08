Российские беспилотные автомобили протестировали на пути к мосту в Крым

Симферополь, 8 мая. Беспилотные машины отечественного производства протестировали на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта РФ.

По информации транспортного ведомства, тестовый проезд беспилотных автомобилей прошел на специально выделенном участке федеральной автодороги А-290 Новороссийск — Керчь.

Отмечается, что это окончание первой фазы проекта «Караван», направленного на актуальное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотных и электрических транспортных средств.

В Минтрансе уточнили, что это первое в России масштабное испытание. Во-первых, на одном дорожном участке дороги двигались 5 штук техники отечественного производства. Во-вторых, проезд проходил без водителей.

Общая протяженность маршрута проезда каждого автомобиля составила свыше 10 километров.

«Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки…», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Совфеде России ответили на планы Киева использовать Крымский мост.