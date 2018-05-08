В Крыму ответили на угрозы Евросоюза рассмотреть новые санкции против России

Комитет постпредов стран Европейского союза может рассмотреть на встрече 8 мая вопрос, который связан с ограничительными мерами из-за «подрыва территориальной целостности» Украины, свидетельствует предварительная повестка совещания. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В понедельник перед намеченной на вторник встречей были опубликованы связанные с ней документы.

«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки», — говорится в 46-м пункте предварительной повестки.

Заметим, что комитет постпредов стран Европейского союза является основным подготовительным органом Совета ЕС. Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов, но окончательные решения в ходе него не принимаются.

Действия против крымчан

Бывший первый вице-спикер Государственного Совета Республики Крым, действующий депутат Государственной думы РФ Константин Бахарев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что это продолжение политики непризнания статуса российского Крыма. Такую неизменную политику Европейский союз ведет с 2014 года.

«Евросоюз не желает признавать новую политическую реальность, которая была создана волей крымчан, севастопольцев, которые пришли на референдум, проголосовали и сами определили свое будущее. Что это, если не проявление прямой демократии? Именно поэтому мы считаем, что эти санкции, которые были ведены против России, против Крыма, во-первых, абсолютно нелегитимны, а во-вторых, аморальны. Почему? Потому, что людей фактически наказали за их выбор. Причем экономическое влияние этих санкций минимальное, потому что Евросоюз никогда не был крупным торговым партнером Крыма, никогда не был крупным инвестором экономики Крыма и основным рынком сбыта крымских товаров. Но что касается моральной стороны, то, конечно, мы к этим санкциям относимся крайне отрицательно. Фактически крымчан наказали за их выбор, который они сделали на референдуме», — пояснил Константин Бахарев.

Как ранее сообщала «Газета.ru», спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер призвал усилить санкции против РФ.