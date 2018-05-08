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Российские ученые готовятся раскрыть тайну крепости Нарын-Кала
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    Российские ученые готовятся раскрыть тайну крепости Нарын-Кала

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    Российские ученые готовятся раскрыть тайну крепости Нарын-Кала

    Москва, 8 мая. Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с Физическим институтом имени П.Н.Лебедева РАН и Дагестанским государственным университетом готовятся раскрыть тайну крепости Нарын-Кала, расположенной в городе Дербент.

    В северо-западной части крепости находится подземное помещение. Исследователи провели эксперимент по его неинвазивному изучению – с помощью мюонной радиографии, которая позволяет сканировать внутреннюю структуру веществ. Информация с датчиков в настоящее время обрабатывается, передает РИА Новости

    Скрытое под землей помещение выдает только оставшийся на поверхности полуразрушенный купол. Предполагается, что сооружение было воздвигнуто около 300-го года нашей эры. Ранее считалось, что помещение является подземным водохранилищем, однако исследователи предполагают, что сооружение может быть древнейшим на территории РФ христианским храмом.

    Выяснить это с помощью раскопок нельзя: крепость Нарын-Кала является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, а стены помещения при раскопках могут разрушиться. Метод мюонной радиографии позволит узнать, что внутри помещения. Ранее данный метод позволил найти скрытую комнату в пирамиде Хеопса.

    Ранее URA.RU сообщало, что российские и южнокорейские ученые приступили к изучению мумии, обнаруженной прошлым летом на территории средневекового некрополя «Зеленый Яр» на Ямале.

    Автор: Василий Котов
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