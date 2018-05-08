Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Вашингтон, 8 мая. Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Столичный клуб в ночь на вторник одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 2:1 в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф и вышел в финал Востока. Россиянин Кузнецов стал автором победной шайбы в овертайме.

Отмечается, что первой звездой дня признан форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, записавший в свой актив три очка в победном матче с «Виннипегом» (4:0).