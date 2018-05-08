Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Вашингтон, 8 мая. Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
KUZY'S GAME WINNER IN OT!! #ALLCAPS pic.twitter.com/HfYXfHMKYy— Washington Capitals (@Capitals) May 8, 2018
Столичный клуб в ночь на вторник одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 2:1 в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф и вышел в финал Востока. Россиянин Кузнецов стал автором победной шайбы в овертайме.
Geez, @Kuzya92 and the @Capitals couldn't have made things any more suspenseful than this.— NHL (@NHL) May 8, 2018
Game 6. Overtime. Breakaway. #StanleyCup pic.twitter.com/tKumoYobr1
Отмечается, что первой звездой дня признан форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, записавший в свой актив три очка в победном матче с «Виннипегом» (4:0).