Вашингтон, 8 мая. Американские психологи назвали самые глупые причины, по которым люди вступают в брак. Исследование причин, по которым люди заводят семью, провели психологи Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии.

Как пишет Psyhologytoday, эксперты много лет наблюдали за супружескими парами. Они пришли к выводу, что большинство пар все-таки женятся по «правильным» причинам, но часть людей делает это вовсе не из-за любви и желания быть вместе.

Среди ответов, вступающих в брак, был: «Я не хотел обидеть своего партнера». Психологи объяснили, что при таком решении дальше будет только хуже. Партнер при этом будет чувствовать, что супруг или супруга его не любит.

Как пишет Planet Today, люди вступают в брак, потому что не умеют отказывать. В таком случае они рекомендовали учиться отделять свои потребности от потребностей других. Часть опрошенных заводила семью, потому что партнер нравился родителям, из-за того, что любимый человек к ним хорошо относился, из-за того, что многое с ним связывало. Ученые также посоветовали не вступать в брак, «потому что биологические часы тикают» или из-за финансовых соображений.